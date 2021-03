Kurs Rupiah Sore Ini Masih Kokoh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini pergerakannya masih terpantau kokoh . Rupiah sudah bergerak menguat sejak pembukaan perdagangan.Mengutip Bloomberg, Jumat, 12 Maret 2021, rupiah menguat hingga 20 poin atau setara 0,14 persen menjadi Rp14.385 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.405 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.355 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.340-Rp14.392 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,38 persen.Sedangkan melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.380 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat hingga 39 poin atau setara 0,27 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.371 per USD.Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam kajiannya sebelumnya mengatakan indeks dolar kemungkinan melemah ke level 91,3 hari ini di tengah membaiknya data pasar tenaga kerja AS.Klaim tunjangan pengangguran awal di AS pada minggu pertama Maret 2021 yang tercatat sebesar 712 ribu orang, lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebesar 725 ribu orang menandakan semakin pulihnya pasar tenaga kerja AS."Data tersebut kemungkinan mendorong risk apatite investor global untuk membeli aset keuangan yang lebih berisiko di negara berkembang," ujar Ahmad, dilansir dari Antara, Jumat, 12 Maret 2021.Sementara itu, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun kemungkinan stabil di level 1,53 persen. Data indeks harga konsumen AS pada Februari yang sesuai dengan ekspektasi pasar, kemungkinan akan menjaga stabilnya imbal hasil obligasi AS.Tercatat indeks harga konsumen AS naik 1,7 persen secara tahunan (yoy) pada Februari, sesuai dengan ekspektasi analis."Penurunan indeks dolar dan stabilnya yield US treasury kemungkinan akan membantu penguatan rupiah," kata Ahmad.(AHL)