Kurs Rupiah Masih Kokoh Sore Ini

Jakarta: Pergerakan kurs rupiah pada perdagangan sore ini masih kokoh di zona hijau. Berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 6 Januari 2021, pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat tipis dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi Rp13.895 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 20 poin atau setara 0,14 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp13.935 per USD. Rupiah menguat enam poin atau setara 0,04 persen dari Rp13.942 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp13.926 per USD atau menguat 19 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp13.945 per USD.Baca: PSBB Ketat Bikin IHSG Minus 1,17% Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengingatkan bahwa aktivitas ekonomi masih belum kembali sepenuhnya seperti sebelum pandemi covid-19. Sebab, dampak pandemi bersifat jangka panjang."Untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka melemah di level Rp13.850 per USD sampai Rp13.920 per USD," ujar Ibrahim dalam hasil risetnya, Rabu, 6 Januari 2021.Penguatan kurs rupiah ini tidak mengikuti jejak IHSG yang minus pada hari ini. IHSG ditempa kepanikan atas status darurat penanganan covid-19 karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di sebagian provinsi di Indonesia.IHSG minus 71,66 poin atau 1,17 persen ke level 6.056 pada penutupan perdagangan, Rabu, 6 Januari 2021. Volume perdagangan sebanyak 19,9 miliar lembar saham.(AHL)