Kurs Rupiah Aman di Level Rp14.130/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami penguatan Mengutip data Bloomberg, Selasa, 29 Desember 2020, nilai tukar rupiah ditutup menguat dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.130 per USD.Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 25 poin atau setara 0,18 persen. Rentang gerak harian rupiah berada di level Rp14.130 per USD sampai Rp14.152 per USD.Menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di jalur hijau pada posisi Rp14.167 per USD. Rupiah menguat signifikan hingga 111 poin atau setara 0,78 persen dari Rp14.279 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.169 per USD atau menguat 15 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.184 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai kebijakan pelarangan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia direspons negatif para pelaku pasar. Namun, kebijakan itu justru membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan pada perdagangan hari ini."Kebijakan tersebut diambil pemerintah lantaran jumlah kasus covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kondisi ini juga ini membuktikan bahwa penyebaran pandemi covid-19 pada tahun depan belum bisa teratasi walaupun vaksin sudah ditemukan," kata Ibrahim dalam hasil risetnya.Adapun untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka menguat di level Rp14.100 per USD hingga Rp14.150 per USD.(AHL)