Investor Menanti Rilis Inflasi, Kurs Rupiah Berbalik Melemah

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi terkoreksi jelang pengumuman data inflasi Januari 2021.Pada pukul 10.12 WIB, rupiah melemah delapan poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.038 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.030 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan pagi ini terlihat indeks saham Asia kembali menguat setelah mengalami kejatuhan dalam di pekan lalu.Menurut Ariston, hal tersebut kemungkinan karena awal bulan para manajer aset mulai kembali mengoleksi saham-saham."Minat terhadap aset berisiko ini mungkin bisa membantu penguatan nilai tukar emerging market terhadap dolar AS hari ini," ujar Ariston, dikutip dari Antara, Senin, 1 Februari 2021.Tapi di sisi lain, lanjut Ariston, kasus positif covid-19 yang terus meninggi, terutama di Indonesia, yang dikhawatirkan akan terjadi pembatasan aktivitas ekonomi yang lebih ketat, bisa mendorong pelemahan rupiah.Sementara mengenai data inflasi Indonesia, ekspektasi para analis menunjukkan kenaikan inflasi pada Januari tidak setinggi bulan sebelumnya. Ekspektasi inflasi Januari sebesar 1,5 persen (yoy) dibandingkan ekspektasi sebelumnya 1,68 persen dari data sebelumnya. Ekspektasi yang lebih rendah tersebut kemungkinan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).Meski demikian Ariston menilai pasar mungkin sudah mengantisipasi hal tersebut. Kecuali nilainya jauh lebih rendah dari ekspektasi atau jauh lebih tinggi dari ekspektasi, mungkin tidak berpengaruh ke rupiah."Inflasi yang jauh lebih rendah dari ekspektasi mungkin bisa menekan rupiah karena itu bisa menunjukkan turunnya aktivitas ekonomi Indonesia," kata Ariston.Ariston memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14 ribu per USD hingga Rp14.100 per USD. Pada Jumat lalu rupiah ditutup menguat 48 poin atau 0,34 persen ke posisi Rp14.030 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.078 per USD.(AHL)