Rupiah Pagi Bungkam Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah berhasil mengungguli mata uang dolar Amerika Serikat (USD) pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Mata uang Garuda melibas mata uang Paman Sam setelah bergerak stagnan pada perdagangan kemarin.Mengutip data Bloomberg, Kamis, 14 Oktober 2021, kurs rupiah naik 62 poin atau 0,44 persen ke posisi Rp14.195 per USD dari sebelumnya Rp14.217 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.155-Rp14.195 per USD dengan year to date return 0,75 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga merangkak ke level Rp14.218 per USD dari perdagangan sebelumnya Rp14.255 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan lebih rendah di level Rp 14.221 per USD dari hari sebelumnya di level Rp14.217 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (AS) jatuh dari level tertinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena imbal hasil obligasi pemerintah negara Paman Sam turun akibat kenaikan inflasi.Mengutip Antara, Kamis, 14 Oktober 2021, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam rivalnya turun 0,515 persen pada 94,036.Dolar juga turun 0,29 persen terhadap yen menjadi 113,275 yen. Euro menguat 0,56 persen pada USD1,15945, rebound dari level terendah setelah 15 bulan. Dolar Aussie yang terkait komoditas malah naik 0,35 persen menjadi USD0,7370.