Rupiah Meroket di Tengah Keputusan The Fed Mempertahankan Suku Bunga

"Dolar AS beranjak menguat, tetapi masih mendekati level terendah satu bulan. Federal Reserve AS mempertahankan sikap dovish-nya dalam keputusan kebijakan terbaru, dan data ekonomi AS yang mengecewakan juga menahan reli mata uang AS tersebut," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Jumat, 30 Juli 2021.



Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa pengumuman keputusan mempertahankan suku bunga acuan dapat mendorong tren pelemahan greenback. Ia menuturkan kenaikan suku bunga 'masih jauh' dan pasar kerja masih memiliki beberapa alasan untuk dibantu sebelum pengurangan aset dimulai.

"The Fed terus mengatakan akan menghentikan program pencetakan uangnya, langkah Fed menuju perubahan ini tampaknya akan lebih lambat dari yang diantisipasi sebelumnya. Kewaspadaan The Fed terlihat karena perlambatan pertumbuhan AS, meredanya inflasi, dan kekhawatiran mengenai varian delta covid-19," papar dia.



Sementara itu, data perekonomian AS pada kuartal II-2021 juga dinilai gagal memberikan dukungan kepada dolar AS. "Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) AS tumbuh solid 6,5 persen di kuartal II-2021, namun itu lebih rendah dari perkiraan 8,5 persen yang disiapkan oleh Investing.com dan pertumbuhan 6,3 persen tercatat untuk kuartal I-2021," ungkap Ibrahim.



Mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.462 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 20 poin atau setara 0,14 persen dari posisi Rp14.483 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.460 per USD. Rupiah menguat sebanyak 34 poin atau setara 0,23 persen dari Rp14.494 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.462 per USD atau menguat 29 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.491 per USD.



"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.440 per USD hingga Rp14.490 per USD," pungkas Ibrahim.

Oleh karena itu, pemerintah belum berani membuka PPKM level empat yang berakhir 2 Agustus 2021. Bahkan kemungkinan akan diperpanjang sampai benar-benar covid-19 varian delta bisa dikendalikan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya terbaru untuk mengekang penyebaran covid-19, terutama varian delta."Dalam memperpanjang PPKM level empat, pemerintah terus melakukan intervensi baik di bidang kesehatan maupun di bidang bantuan sosial. Untuk vaksinasi, pemerintah menargetkan dua juta dosis vaksin di Agustus 2021 dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terimbas PPKM level empat 4 akibat covid-19 berupa BLT, bansos, dan lain-lain," jelas dia.(Des)