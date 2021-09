Rupiah Pagi Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat tipis ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di posisi Rp14.267 per USD. Mata uang Garuda sukses mencuri panggung kemenangan dari mata uang Paman Sam usai indeks kepercayaan konsumen AS menurun.Mengutip Bloomberg, Rabu, 1 September 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.265 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.255 hingga Rp14.265 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.266 per USD.Sementara itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat bergerak melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi setelah data tingkat keyakinan konsumen selama Agustus di negara adidaya ini turun ke angka terendah sejak enam bulan terakhir.Di pasar uang New York, satu euro naik menjadi USD1,1812 dari USD1,1803 di perdagangan sebelumnya, dan satu poundsterling Inggris turun hingga USD1,3757 dari USD1,3767 pada sesi sebelumnya. Kemudian satu dolar Australia naik menjadi USD0,7318 dibandingkan dengan USD0,7297 sebelumnya.Dolar AS diperdagangkan pada 110,00 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya 109,88 yen. Sedangkan satu dolar AS ditransaksikan 0,9149 franc Swiss, turun dibandingkan dengan 0,9165 franc Swiss dan satu dolar AS pada penutupan tetap 1,2607 dolar Kanada tidak berubah dari sebelumnya 1,2607 dolar Kanada.Conference Board yang berbasis di New York melaporkan Indeks Kepercayaan Konsumen AS turun menjadi 113,8 pada Agustus dari 125,1 selama Juli lalu. "Keyakinan konsumen mundur di Agustus hingga ke titik terendahnya sejak Februari 2021 (95,2)," kata Direktur Indikator Ekonomi Conference Board Lynn Franco."Keprihatinan atas varian delta -dan penurunan suhu, kenaikan harga bahan bakar dan makanan- menghasilkan gambaran yang kurang bagus dari kondisi ekonomi saat ini dan juga prospek pertumbuhan jangka pendek," kata Franco.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), terseret oleh pelemahan di sektor teknologi dan energi. Selain itu, pelemahan juga didukung oleh merosotnya kepercayaan konsumen AS di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 39,11 poin atau 0,11 persen menjadi 35.360,73. Sedangkan indeks S&P 500 turun sebanyak 6,11 poin atau 0,13 persen menjadi 4.522,68. Kemudian indeks Komposit Nasdaq kehilangan 6,65 poin atau 0,04 persen menjadi 15.259,24.(ABD)