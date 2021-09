Emas 24 Karat Antam Meredup, Turun Rp7.000/Gram

(DEV)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau jatuh mengekor redupnya kilau emas dunia. Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 24 September 2021, harga emas Antam berada di angka Rp917 ribu per gram atau turun Rp7 ribu per gram.Begitu juga dengan harga pembelian kembali emas atau buyback naik Rp8.000 per gram di harga Rp802 ribu per gram.Adapun harga perak turun Rp50 di harga Rp11.100 per gram dengan harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 24 September 2021:1. Emas batangan 1 gram Rp917 ribu.2. Emas batangan 2 gram Rp1,77 juta.3. Emas batangan 3 gram Rp2,63 juta.4. Emas batangan 5 gram Rp4,36 juta.5. Emas batangan 10 gram Rp8,66 juta.6. Emas batangan 25 gram Rp21,5 juta.7. Emas batangan 50 gram Rp42,9 juta.8. Emas batangan 100 gram Rp85,9 juta.9. Emas batangan 250 gram Rp214,5 juta.10. Emas batangan 500 gram Rp428,8 juta.11. Emas batangan 1 kilogram Rp857,6 juta.