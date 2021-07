Kurs Rupiah Rontok Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini kembali melemah . Namun demikian, bila dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi sedikit menguat.Mengutip Bloomberg, Jumat, 23 Juli 2021, rupiah melemah menjadi Rp14.492 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.582 per USD. Rupiah turun 10 poin atau setara 0,07 persen. Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah justru bergerak menguat.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.489-Rp14.507 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,15 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.490 per USD. Gerak rupiah terpantau melemah dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.505 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.501 per USD.Tim Riset Monex Investindo Futures sebelumnya mengatakan dolar AS masih nampak turun di awal sesi perdagangan Jumat. Rupiah tertekan laporan ekonomi yang buruk di Kamis malam, menepis harapan pelaku pasar untuk pelaksanaan tapering stimulus moneter bank sentral AS dalam waktu dekat.Jumlah klaim pengangguran AS kembali naik menjadi 419 ribu klaim secara mingguan di atas konsensus 350 ribu klaim. Data klaim pengangguran yang lebih tinggi dari perkiraan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang pemulihan ekonomi terbesar dunia itu dari pandemi.Fokus pasar pada hari ini yaitu pada rangkaian laporan indeks manufaktur dan jasa negara-negara utama dunia. Dari dalam negeri, jumlah kasus baru covid-19 kembali naik di mana terjadi penambahan 49.509 kasus baru covid-19 pada Kamis, sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,03 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 pun terus meningkat di mana pada Kamis kemarin terdapat 1.449 kasus, sehingga totalnya mencapai 79.032 kasus. Meski demikian sebanyak 2,39 juta orang telah dinyatakan sembuh sehingga total kasus aktif covid-19, sehingga total kasus aktif mencapai 561.384 kasus.(AHL)