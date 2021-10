Mantap! Harga Bitcoin Hampir Sentuh Rp1 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga Bitcoin (BTC) terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Mengutip data Indodax.com, harga aset kripto ini tembus Rp932 juta atau mengalami kenaikan sebanyak 391 persen atau hampir empat kali lipat."Apabila menilik ke Oktober 2020, harga satu Bitcoin hanya sebesar Rp190 juta, tentu harga Bitcoin sudah naik sebesar 391 persen ke harga Bitcoin saat ini yaitu Rp932 juta. Kenaikan harga dari Bitcoin ini nyatanya juga diikuti oleh mayoritas aset kripto lainnya yang menunjukkan tanda bahwa market aset kripto sedang bullish pada saat ini," ucap CEO Indodax Oscar Darmawan dalam siaran persnya, Kamis, 21 Oktober 2021.Menurut Oscar, tren kenaikan harga Bitcoin dipengaruhi oleh beberapa sentimen pasar, salah satunya terkait Bitcoin ETF yang sudah sah dan resmi diperdagangkan di Amerika Serikat (AS). Bitcoin ETF ini dinilai menjadi harapan bagi para investor agar bisa menggenjot volume perdagangan kripto."Hal ini tentu berdampak terhadap melonjaknya permintaan Bitcoin. Dengan demand yang terpengaruh oleh pemberitaan, tentu wajar saja harga Bitcoin bisa naik kembali diikuti oleh aset kripto lainnya yang juga bullish," paparnya.Pada Selasa, 19 Oktober 2021, Bitcoin ETF untuk pertama kalinya diluncurkan di bursa AS, New York Stock Exchanges (NYSE). Pro Shares adalah perusahaan pertama yang memperdagangkan Bitcoin ETF berjangka di bawah ticker BITO.Peluncuran ini terjadi karena US Securities and Exchange Commission (SEC) akhirnya memberikan lampu hijau untuk perdagangan Bitcoin ETF Berjangka. Dengan restu tersebut, harga Bitcoin pun terus terdongkrak hingga mendekati harga all time high Bitcoin yang sempat dicapai beberapa bulan lalu.Oscar menuturkan bahwa dengan direstuinya Bitcoin ETF oleh Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah AS ini membuat perdagangan Bitcoin semakin terbuka ke institusi besar dan high net individual. Dia bilang, berinvestasi dalam ETF Bitcoin menghilangkan masalah penyimpanan kompleks dan prosedur keamanan yang diperlukan investor kripto."Jadi ini langkah besar di dunia kripto. Saya kira ini akan membuat negara lain juga semakin menerima adopsi positif secara regulator dari Bitcoin ini," tambahnya.Melihat gebrakan baru yang dibuat SEC dan Proshares, bukan tidak mungkin di kemudian hari Bitcoin dan aset kripto lainnya bisa semakin luas diterima masyarakat. Untuk itu, Oscar merasa bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Bitcoin dan aset kripto untuk mulai belajar dan terjun langsung."Fundamental Bitcoin yang bagus, ditambah dengan kepercayaan orang-orang terhadap Bitcoin sudah semakin meningkat, tentu harga Bitcoin cenderung akan terus naik setiap tahunnya, dan tentu ini bisa dijadikan suatu aset masa depan," pungkas Oscar.