Masih Lemah, Rupiah Parkir di Rp14.452/USD

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini masih berada di zona merah. Pelemahan mata uang Garuda ini sudah terjadi sejak pembukaan perdagangan.Mengutip Bloomberg, Jumat, 20 Agustus 2021, rupiah melemah menjadi Rp14.452 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.402 per USD.Rupiah melemah 50 poin atau setara 0,35 persen. Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah sudah bergerak melemah.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.440-Rp14.472 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,87 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.450 per USD. Gerak rupiah terpantau melemah 50 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.400 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.464 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra sebelumnya mengatakan tekanan terhadap rupiah belum akan menghilang. Sentimen tapering mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Semalam, data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS membaik dalam artian jumlah klaim menurun dibandingkan pekan sebelumnya.Data klaim tunjangan pengangguran pada pekan yang berakhir 14 Agustus 2021 lalu turun empat periode berturut-turut sebesar 348 ribu orang dari 377 ribu orang, lebih rendah juga dari perkiraan konsensus sebesar 363 ribu.Menurut Ariston, data tersebut menunjukkan kemajuan kondisi tenaga kerja AS dan bisa menopang kebijakan tapering."Di samping itu, kekhawatiran soal kenaikan kasus covid-19 juga belum mereda dan ini membantu memberikan tekanan ke rupiah karena pelaku pasar menghindari aset berisiko," ujar Ariston, dilansir Antara.(AHL)