Didorong Gerak Saham Global, IHSG Siap Menguat

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada awal pekan ini berpeluang menguat didorong sentimen global."Untuk IHSG pada hari ini kami perkirakan akan bergerak menguat, seiring dengan penguatan bursa Amerika Serikat (AS) dan regional Asia," kata tim riset Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 12 Juli 2021.Ia menjelaskan, pagi ini pasar regional dibuka menguat, dengan indeks Kospi Korea Selatan bergerak positif 0,8 persen dan indeks Nikkei Jepang bergerak positif 2,2 persen.Sementara pada penutupan pekan lalu pasar Amerika Serikat menguat. Tercatat indeks Dow Jones menguat 1,3 persen, S&P500 menguat 1,13 persen, dan Nasdaq pun bergerak menguat 0,98 persen."Dari AS, kami perkirakan akan memperhatikan rilis laporan keuangan periode kuartal II-2021 serta data inflasi yang akan dirilis pada Selasa pekan ini," jelasnya.Sedangkan jika memperhatikan harga komoditas, tim riset juga menuturkan pasar komoditas bergerak menguat Jumat lalu.Di sisi lain, harga minyak WTI naik 2,3 persen ke level USD74,6 per barel, minyak brent bergerak naik 1,9 persen ke level USD75,5 per barel, serta batu bara menguat 0,5 persen ke level USD136 per ton.Kemudian harga nikel naik 2,44 persen ke level USD18.769 per ton, CPO naik 3,4 persen ke level MYR3.898 per ton, dan harga emas juga terpantau menguat 0,3 persen.(AHL)