Sempat Dibuka Anjlok, Kurs Rupiah Perlahan Berbalik Kokoh

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini berbalik menguat . Mata uang Garuda di awal pekan ini terpantau kokoh.Mengutip Bloomberg, Senin, 12 Juli 2021, rupiah menguat 37,5 poin atau setara 0,26 persen menjadi Rp14.490 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.527 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah saat pembukaan perdagangan sempat jatuh ke posisi Rp14.482 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.480-Rp14.490 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,13 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke posisi Rp14.544 per USD. Gerak rupiah terpantau stabil dibandingkan pergerakan sebelumnya.Sebelumnya kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir pekan ditutup melemah tipis dibayangi kekhawatiran kasus covid-19 yang terus berlanjut. Rupiah ditutup melemah tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.528 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.525 per USD."Indeks dolar menguat seiring kekhawatiran berkembangnya varian delta yang menyebar cepat dari dapat menghambat kebangkitan ekonomi global yang sudah menunjukkan kelemahan," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dilansir dari Antara.Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar terus memantau dampak dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat terhadap jumlah kasus baru covid-19.Pada Kamis kemarin, jumlah kasus baru covid-19 di Tanah Air mencapai 38.391 kasus, rekor baru selama pandemi dan tertinggi kedua di dunia. Sehingga total kasus terkonfirmasi positif covid-19 menjadi 2.417.788 kasus.Selain itu, pasar juga berekspektasi bank sentral Amerika Serikat The Fed mungkin akan mengumumkan strategi pemangkasan pembelian asetnya pada Agustus 2021.Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama lainnya saat ini berada di level 92,466, naik dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yaitu di posisi 92,417. Sedangkan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun saat ini berada di level 1,344 persen, naik dibandingkan posisi penutupan sebelumnya 1,288 persen.(AHL)