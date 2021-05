Ikuti Jejak IHSG, Kurs Rupiah Sore Ini Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga penutupan perdagangan sore ini hanya menguat tipis. Kurs rupiah mengikuti jejak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) yang berada di zona hijau.Mengutip Bloomberg, Jumat, 28 Mei 2021, rupiah ditutup menguat tipis menjadi Rp14.285 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di posisi Rp14.287 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, mata uang Garuda itu sempat berada di level Rp14.301 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.285-Rp14.317 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,67 persen.Sedangkan melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.280 per USD dibandingkan sebelumnya di posisi Rp14.310 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat hingga 30 poin atau setara 0,20 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.310 per USD. Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank ini terjadi di tengah beragamnya pergerakan mata uang kawasan Asia."Kelihatannya ini terpengaruh oleh gerak dolar ya, setelah kemarin rupiah tidak terdampak banyak atas keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunganya," kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi, dilansir dari Antara, Jumat, 28 Mei 2021.Menurut Nikolas, dolar AS menguat akibat data klaim pengangguran yang lebih sedikit dari sebelumnya serta ditambah data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama yang masih menunjukkan adanya pertumbuhan.Data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS dirilis 406 ribu klaim, lebih rendah dari ekspektasi 427 ribu klaim yang artinya jumlah pengangguran berkurang dan merupakan yang terendah sepanjang pandemi.Nikolas menuturkan kenaikan dolar AS dan keputusan BI yang mempertahankan suku bunga acuan, terlihat memberikan sedikit tahanan pada nilai rupiah di akhir pekan ini."Sementara para pelaku pasar bisa saja lebih wait and see dan stay away dari pasar karena libur yang ada dalam beberapa hari ke belakang dan di pekan depan," ujar Nikolas.(AHL)