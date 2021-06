Prediksi IHSG Hari Ini: Minim Sentimen Positif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada hari ini diprediksi akan minim sentimen. Baik itu dari dalam negeri, maupun faktor global."Hari ini, IHSG kami perkirakan berpotensi bergerak sideways seiring minimnya sentimen dari global maupun dalam negeri," jelas tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, dalam hasil risetnya, Jumat, 4 Juni 2021.Meski demikian, lanjut analisis tersebut, tingginya angka net buy asing yang terjadi di sektor perbankan dan komoditas sepanjang minggu ini dapat menjadi momentum akumulasi bagi investor.Bursa Amerika Serikat (AS), Wall Street, pada Kamis malam ditutup melemah. Indeks Dow Jones (DJIA) turun 0,07 persen ke level 34.577, diikuti indeks S&P500 melemah 0,36 persen, dan Nasdaq turun 1,03 persen.Mayoritas investor masih memilih menanti rilis sejumlah data ekonomi yang akan dirilis, antara lain data non farm payroll AS periode Mei 2021, yang diproyeksikan pasar naik ke angka 650 ribu. Serta unemployment rate AS periode Mei 2021, yang diproyeksikan turun ke angka 5,9 persen.Sedangkan di pasar komoditas, harga minyak WTI pagi ini terpantau berada pada level USD68 per barel. Sedangkan emas berada pada level USD1.873 per troy ounce.Net buy asing di pasar reguler terpantau mencapai Rp888,6 miliar. Sepanjang minggu ini (Senin-Kamis), IHSG menguat 4,1 persen dengan total net buy asing di pasar reguler mencapai Rp2,3 triliun.(AHL)