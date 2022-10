Menanti Keputusan Suku Bunga BI, Rupiah Kembali Melempem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: BI Diramal Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan hingga 75 Bps

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore melemah seiring pelaku pasar yang menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Rupiah ditutup melemah 34 poin atau 0,22 persen ke posisi Rp15.498 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.464 per USD."Pelaku pasar masih menunggu hasil RDG Bank Indonesia apakah ada perubahan nilai suku bunga," kata analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama, dilansir Antara, Rabu, 19 Oktober 2022.RDG BI pada 21-22 September 2022 lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 50 bps dari 3,75 persen menjadi 4,25 persen.Bank sentral juga meningkatkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing sebesar 50 bps dari tiga persen menjadi 3,5 persen dan 4,5 persen menjadi lima persen.Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mengusulkan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan pada Oktober 2022 ini.Upaya itu sebagai langkah preventif mengantisipasi potensi aliran modal keluar tambahan akibat kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh The Fed bulan depan.Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan BI perlu menaikkan suku bunga setidaknya sebesar 50 bps menjadi 4,75 persen pada bulan ini. Sikap selangkah lebih depan ini diharapkan dapat meredam dampak ketidakpastian eksternal pada pasar keuangan dan valuta asing domestik.Dari faktor eksternal, lanjut Revandra, dolar AS mulai agak kalem menyusul laporan inflasi AS yang lebih rendah dari sebelumnya sehingga sentimen kenaikan suku bunga mulai mereda."Namun hal ini belum bisa menjadi acuan USD akan terus melemah mengingat The Fed sebelumnya masih disebut akan agresif melakukan pengetatan moneter untuk melawan inflasi," ujar Revandra.Sejumlah pejabat The Fed memberikan komentar hawkish. Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan The Fed dapat mendorong suku bunga acuannya di atas 4,75 persen jika inflasi yang mendasarinya tidak mereda.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu melemah ke posisi Rp15.491 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.469 per USD.