Kurs Rupiah Perdagangan Pagi Gilas Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.319 per USD. Mata uang Garuda akhirnya mampu menunjukkan taringnya usai kekhawatiran varian covid-19 baru bernama Omicron mulai mereda.Mengutip Bloomberg, Selasa, 30 November 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di level Rpp14.309 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.309 hingga Rp14.312 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.255 per USD.Dolar AS menguat, sementara mata uang safe haven yen dan franc Swiss melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), membalikkan beberapa pergerakan Jumat, 26 November. Hal itu ketika seluruh negara di dunia mencari informasi tentang mutasi terbaru dan dampak varian virus korona Omicron.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya mengalami penurunan satu hari terbesar sejak Mei pada Jumat, 26 November, atau naik 0,2 persen menjadi pada 96,367.Status dolar sebagai tempat berlindung yang aman berarti mendapat manfaat dari ketidakpastian, tetapi jatuh pada Jumat, 26 November, karena investor melihat varian Omicron mungkin memengaruhi waktu rencana Federal Reserve dan bank-bank sentral utama lainnya untuk menaikkan suku bunga.Varian Omicron, pertama kali terdeteksi di Afrika selatan, mendorong aksi jual di pasar keuangan pada Jumat, 26 November, di tengah kekhawatiran virus tersebut akan semakin mengganggu pemulihan ekonomi yang sedang berkembang setelah pandemi dua tahun.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan varian tersebut membawa risiko lonjakan infeksi yang sangat tinggi karena lebih banyak negara menutup perbatasan. Di AS, Presiden Joe Biden mengatakan negara itu tidak akan kembali ke penguncian musim dingin ini, tetapi mendesak orang-orang untuk divaksinasi, mendapatkan booster, dan memakai masker.Pasar agak tenang pada Senin, 29 November, dengan pasar saham AS dan harga minyak bangkit kembali karena investor mengambil pandangan yang lebih seimbang, menunggu sampai dampak varian menjadi lebih jelas."Tantangan lain untuk pemulihan ekonomi global tampaknya menunjukkan itu menguntungkan dolar sebagai tempat yang aman," kata Ahli Strategi dan Pedagang Valas Tempus Inc Juan Perez."Varian ini baru dan bahkan tampaknya komunitas medis ingin meminimalkan dampak negatif ekonomi apa pun dari berita itu. Pendapat kami adalah bahwa sekali lagi kami berada di bawah belas kasihan penyakit yang telah bersama kami selama dua tahun, tetapi kali ini juga rasanya kita lebih siap untuk tetap menjalani hidup," pungkasnya.