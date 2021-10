Sesi Siang, IHSG Negatif dan Rupiah Positif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama terpantau tak bernyali berbaris di zona hijau, sedangkan nilai tukar rupiah mampu menunjukkan taringnya dan membuat mata uang Paman Sam kewalahan. Faktor ketidakpastian masih besar seperti potensi Amerika Serikat gagal bayar utang hingga rencana pengetatan tapering oleh Fed.IHSG Selasa, 5 Oktober 2021, perdagangan siang di posisi 6.285, melemah sebanyak 0,91 persen atau setara 57 poin ketimbang pada pembukaan pagi tadi di level 6.337. Sedangkan menurut Bloomberg, nilai tukar rupiah pada perdagangan siang berada di posisi Rp14.259, menguat 0,05 persen atau setara 7,5 poin ketimbang pembukaan pagi di posisi Rp14.270 per USD.Di sisi lain, Wall Street melemah tajam pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Aksi jual berkelanjutan pada saham teknologi menyeret pasar secara luas lebih rendah dengan investor membuang Big Tech dan saham pertumbuhan lainnya dalam menghadapi kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah.Indeks Dow Jones Industrial Average terperosok 323,54 poin atau 0,94 persen menjadi 34.002,92. Indeks S&P 500 terpangkas 56,58 poin atau 1,30 persen, menjadi 4.300,46. Indeks Komposit Nasdaq ditutup anjlok 311,21 poin atau 2,14 persen menjadi 14.255,48.Sementara itu, dolar AS tergelincir terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), mundur dari level tertinggi satu tahun pekan lalu. Para pedagang menunggu data pekerjaan AS pada akhir pekan ini untuk petunjuk langkah Federal Reserve selanjutnya.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang saingannya, merosot 0,2 persen menjadi 93,802. Indeks naik 0,8 persen minggu lalu ke level tertinggi sejak akhir September 2020. Pasar daratan Tiongkok ditutup hingga Kamis, 7 Oktober, untuk liburan Hari Nasional.Sedangkan pasar Korea Selatan juga ditutup pada Senin, 4 Oktober. Kondisi itu membuat perhatian investor tertuju pada data AS yang akan datang. "Data penggajian (payrolls) nonpertanian akan menjadi fokus besar untuk pasar minggu ini," pungkas Kepala Global Valas Jefferies Brad Bechtel, di New York.