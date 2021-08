Kurs Rupiah Pagi Dibuka Melemah Tipis ke Rp14.390/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin atau di awal pekan ini terlihat melemah tipis ketimbang akhir perdagangan di akhir pekan lalu di posisi Rp14.387 per USD. Mata uang Garuda mampu menahan pelemahan seiring terkendalinya kasus covid-19 di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Senin, 16 Agustus 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp14.390 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.390 hingga Rp14.391 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.337 per USD.Sementara itu, laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan di sepanjang hari ini diproyeksikan menguat. Namun demikian, para investor akan mencermati beberapa hal sebelum melakukan aksi di pasar modal guna meminimalisir kerugian dan mengoptimalkan keuntungan.Beberapa hal yang dimaksudkan, ujar Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper, yakni data neraca perdagangan, data kasus covid-19 di Tanah Air, dan evaluasi dari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)."IHSG diprediksi menguat dengan rentang pergerakan di level support 6.077-6.108 dan resistance 6.174-6.209," kata Dennies.Dennies menambahkan penguatan IHSG juga mengikuti pergerakan bursa global, dengan bursa Amerika Serikat berakhir menguat pada akhir perdagangan pekan lalu. Dow Jones ditutup naik 0,04 persen, Nasdaq ditutup menguat 0,04 persen, dan S&P 500 ditutup melonjak 0,16 persen.Penguatan tersebut berbanding lurus dengan menurunnya imbal hasil dari obligasi Pemerintah AS ke level 1,283 persen. Adapun investor melihat data inflasi pada minggu lalu yang lebih rendah dari estimasi para ekonom dan klaim pengangguran yang sesuai dengan estimasi.Sementara untuk bursa Asia dibuka melemah secara menyeluruh, tidak ada sentimen khusus yang memicu penurunan. "Hal tersebut memberikan sinyal kepada investor bahwa The Fed bisa saja akan menarik stimulusnya karena kondisi ekonomi yang lebih terkontrol," pungkasnya.(ABD)