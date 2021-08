Penguatan Rupiah Seiring Penurunan Kasus Harian Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat . Hal ini seiring penurunan kasus harian covid-19 di Indonesia hingga di bawah 10 ribu.Rupiah dibuka menguat 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.393 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.413 per USD."Penguatan rupiah terhadap dolar AS berpeluang berlanjut hari ini dengan bertahannya sentimen positif terhadap aset berisiko di pasar dan isu tapering yang mereda," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi, dilansir Antara, Selasa, 24 Agustus 2021.Pagi ini indeks saham regional bergerak naik mengikuti penguatan indeks saham AS semalam. Kenaikan saham AS dipicu oleh kabar vaksin Pfizer mendapatkan persetujuan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) yang bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk vaksinasi.Semalam, data survei aktivitas sektor manufaktur dan jasa AS pada Juli dirilis di bawah ekspektasi pasar. Data turun menunjukkan kondisi ekonomi AS belum stabil akibat meningkatnya kasus covid-19.Ariston mengatakan lemahnya data tersebut dipandang pelaku pasar tidak mendukung isu tapering pada akhir tahun ini."Selain itu dari dalam negeri, penguatan rupiah juga akan didukung oleh PPKM yang sudah diturunkan di beberapa daerah pusat ekonomi seperti Jabodetabek, Surabaya, dan kabupaten/kota lainnya di Jawa dan Bali. Pelonggaran PPKM meningkatkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Ariston.Sedangkan dari dalam negeri, jumlah kasus harian covid-19 telah menurun signifikan di mana pada Senin mencapai 9.604 kasus. Sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,99 juta kasus.Selain itu, jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 sudah di bawah 1.000 yaitu mencapai 842 kasus, sehingga totalnya mencapai 127.214 kasus.Sementara jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 24.758 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 3,57 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 290.764 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak menguat ke kisaran Rp14.350 per USD dengan potensi resisten di kisaran Rp14.430 per USD.(AHL)