Gara-gara Platform Trading Kripto Dibobol Hacker, Aset Kripto Kembali Melempem

Jakarta: Chief Technology Officer (CTO) Litedex Protocol Aji M Iqbal mengatakan salah satu platform trading aset kripto BitMart Centralized mengalami pembobolan hacker dengan total kerugian hingga USD120 juta. Kondisi tersebut membuat sentimen negatif untuk pasar kripto "Imbasnya, para investor menjadi tidak berani untuk berinvestasi kembali. Di sisi lain, MicroStrategy yang bermarkas di AS membeli bitcoin sebanyak USD400 juta sehingga membuat harga bitcoin merangkak naik kembali," ujar Aji dalam siaran persnya, Rabu, 8 Desember 2021.Selain itu, ada juga sentimen dari India, di mana pemerintah mengubah aktivitas kripto. India sejak awal memperbolehkan masyarakatnya untuk bisa mengakses kegiatan pasar aset kripto, namun saat ini India memberikan pajak terhadap trading kripto, sehingga aktivitas kripto baik menjual ataupun membeli dikenakan pajak."Dengan berbagai sentimen tersebut para trader harus cermat memilih aset kripto untuk dikoleksi," jelas Aji.Sementara itu, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa harga kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) seperti bitcoin dan ethereum kembali alami pelemahan pada perdagangan hari ini. Meski demikian, Pelemahannya cenderung tipis."Ini terjadi karena sikap investor kripto yang kembali wait and see akibat harga yang masih flat, sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali masuk pasar," papar Ibrahim.Menurut Ibrahim, datarnya harga bitcoin, ethereum, dan kripto big cap lainnya dimanfaatkan oleh investor untuk beralih ke aset berisiko lainnya seperti saham setelah mereka mulai tak terlalu khawatir dengan covid-19 varian omicron."Investor juga cenderung kembali memburu saham-saham teknologi, sehingga saham teknologi di Amerika Serikat (AS) sedang berada dalam mode reli kemarin," sebutnya.Selain itu, investor juga bertaruh bahwa jenis covid-19 baru dapat menyebabkan penyakit yang lebih ringan daripada yang ditakuti, setelah Kepala Penasihat Medis Gedung Putih Anthony Fauci mengatakan data awal pada varian tersebut encouraging. Meskipun informasi lebih lanjut diperlukan untuk memahaminya sepenuhnya.Dikutip coinmarketcap.com, Rabu pagi, Cardano (ADA) mengalami penurunan terparah sebesar 4,40 persen. Kini, nilai pasar Cardano USD45,94 miliar dengan harga USD1,38 atau setara Rp19.788 per keping.Selanjutnya, Binance Coin (BNB) turun sebesar 2,24 persen dan 8,49 persen dalam sepekan. Kini, Binance Coin dihargai sebesar USD576 per keping. Solana (SOL) menjadi yang berikutnya mengalami penurunan sebesar 2,14 persen dan nilainya semakin memburuk dalam sepekan hingga minus 11,90 persen. Pagi ini, satu keping Solana dihargai sebesar USD191.Sementara ripple (XRP) dan bitcoin (BTC), keduanya mencatatkan penurunan masing-masing sebesar 1,87 persen dan 0,56 persen. Tercatat, ripple dihargai USD0,81, sementara bitcoin USD50.547 per keping.Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua ethereum (ETH) turut mengalami nasib yang serupa. Ethereum mencatatkan penurunan sebesar 0,51 persen menjadi USD4.319 per keping. Penurunan ditutup oleh dua mata uang kripto yakni Tether (USDT) dan USD Coin (USDC). Tether turun 0,08 persen dan USD Coin merosot 0,02 persen di USD1.Polkadot (DOT) dan Terra (LUNA) jadi dua aset kripto yang berhasil mencatatkan penguatan pagi ini. Polkadot naik 6,13 persen, sedangkan Terra naik 4,25 persen dalam sehari. Satu keping Polkadot dan Terra masing-masing dihargai sebesar USD29,77 dan USD69,49 per keping.