Sinyal Pemangkasan Bunga Acuan AS Bikin Dolar Makin Beringas

"Sinyal bahwa pejabat Fed melihat kemungkinan besar penurunan tahun ini telah membantu mendorong indeks dolar ke level tertinggi dalam 9,5 bulan di level 93.734," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Agustus 2021.



Di sisi lain, The Fed akan mengurangi dukungan stimulus bagi perekonomian domestik AS. Oleh karena itu penyesuaian suku bunga acuan diperlukan guna memitigasi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat meluasnya dampak pandemi covid-19.

"Beberapa analis masih melihat lebih banyak kenaikan dolar begitu dimulainya pengurangan stimulus mendekati kenyataan, bahkan jika itu tertunda oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi," tuturnya.



Sementara itu, pandangan investor telah berbalik arah menjadi positif sejak Food and Drug Administration (FDA) AS sepenuhnya menyetujui vaksin covid-19 yang dibuat Pfizer dan BioNTech. Hal ini menjadi sebuah langkah yang dapat mempercepat inokulasi AS.



Dari faktor internal, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan mendekati batas atas target, yakni 4,5 persen. Hal itu terwujud apabila pemulihan ekonomi bisa berjalan mulai September hingga akhir 2021, tanpa mengalami disrupsi covid-19 lagi atau kasus covid-19 selalu bisa terjaga.



Namun, target tersebut tercapai jika masyarakat bisa tetap waspada dengan protokol kesehatan, serta dengan adanya kesiapan fasilitas kesehatan, implementasi 3T (tracing, testing, and treatment), dan percepatan vaksinasi harus diperkuat.

Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.417 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 20 poin atau setara 0,14 persen dari posisi Rp14.397 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.415 per USD. Rupiah melemah 10 poin atau setara 0,07 persen dari Rp14.405 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.423 per USD atau turun 15 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.408 per USD.



"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.400 per USD hingga Rp14.450 per USD," pungkas Ibrahim.

"Pesanan baru untuk barang modal utama buatan AS stabil pada Juli, sementara percepatan pengiriman menunjukkan investasi bisnis dalam peralatan dapat mengimbangi perlambatan yang diantisipasi dalam belanja konsumen dan menjaga ekonomi pada jalur pertumbuhan yang solid pada kuartal ketiga," papar Ibrahim."Dengan semakin cepat covid-19 dikendalikan, maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terutama level empat tidak akan terlalu lama diterapkan agar ekonomi bisa pulih kembali," jelasnya.