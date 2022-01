Bayang-bayang Kenaikan Suku Bunga AS Masih Hantui Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi terkoreksi, karena masih dibayangi rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang lebih cepat pada tahun ini.Rupiah bergerak melemah 48 poin atau 0,34 persen ke posisi Rp14.361 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.313 per USD."Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar AS hari ini karena pasar masih mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS 2022 ini," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi, dilansir Antara, Rabu, 5 Januari 2022.Sebelumnya, lanjut Ariston, The Fed kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuannya pada Juni 2022. Namun, perkembangan inflasi yang masih tinggi di AS mendorong pelaku pasar berekspektasi The Fed sudah akan mulai menaikkan suku bunga pada Maret 2022."Selain itu, dari dalam negeri, pasar juga masih mewaspadai perkembangan kasus covid-19 terutama varian Omicron yang sudah mulai meningkat," ujar Ariston.Sementara itu, jumlah kasus harian covid-19 di Tanah Air pada Selasa, 4 Januari 2022 kemarin mencapai 299 kasus, sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,26 juta. Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai tiga kasus, sehingga totalnya mencapai 144.105 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 168 kasus, sehingga total pasien sembuh mencapai 4,11 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 4.658.Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 166,65 juta orang dan vaksin dosis kedua 114,57 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak melemah ke kisaran Rp14.350 per USD dengan potensi support di kisaran Rp14.280 per USD.