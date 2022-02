Ikuti IHSG, Kurs Rupiah Juga Tumbang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini mengikuti jejak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) yang tertekan. Mata uang Garuda ini berbanding terbalik dengan fluktuasi kurs dolar AS Mengutip Bloomberg, Jumat, 11 Februari 2022, rupiah melemah 12 poin atau setara 0,08 persen menjadi Rp14.354 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.342 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sempat terpantau menguat pada pembukaan perdagangan yang berada pada posisi Rp14.338 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.336-Rp14.358 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,51 persen. Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan stabil di posisi Rp14.340 per USD.Sebelumnya, mata uang dolar AS berfluktuasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal ini lantaran inflasi AS mendorong pengetatan moneter The Fed. Mengutip Antara, indeks dolar terhadap enam mata uang utama lainnya, naik hampir 0,5 persen. Kemudian merosot 0,4 persen dan berakhir hampir datar.Sementara itu, krona Swedia jatuh 2,01 persen versus greenback pada 9,31 per dolar. Euro menguat 0,11 persen menjadi 1,1434 dolar. Yen Jepang melemah 0,43 persen pada 115,99 per dolar. Di pasar mata uang kripto, bitcoin terakhir turun 1,11 persen menjadi USD43.985,20.