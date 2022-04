Rupiah Terpukul Imbas Pengetatan Kebijakan Moneter AS

Dari domestik, pasar terus memantau perkembangan utang pemerintah di Februari yang terus mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per akhir Februari posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.014,58 triliun dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,17 persen.Menurut laporan APBN KiTa edisi Maret 2022, terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman di Februari 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik rupiah yaitu 70,07 persen.Selain itu, kepemilikan SBN oleh investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57 persen hingga akhir 2021 yang menyentuh 19,05 persen, dan per 15 Maret 2022 mencapai 18,15 persen. Penurunan kepemilikan SBN oleh asing terjadi di antaranya akibat ketegangan global serta volatilitas pasar."Laporan tersebut dengan strategi memperluas pasar domestik untuk pasar SBN, dampak penurunan kepemilikan SBN oleh asing diprediksi tidak terlalu signifikan. Perluasan pasar domestik juga melindungi dari fluktuasi kurs dan pasar serta yang terpenting menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik," tuturnya.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.359 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah sebanyak 11,5 poin atau setara 0,08 persen dari posisi Rp14.347 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Data Yahoo Finance juga menunjukkan bahwa rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.363 per USD. Rupiah melemah 20,5 poin atau setara 0,14 persen dari Rp14.343 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.364 per USD atau turun 16 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.348 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.340 per USD hingga Rp14.380 per USD," pungkas Ibrahim.