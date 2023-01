Rupiah Perkasa Jelang Rilis Notulen Rapat The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada Rabu sore ditutup menguat jelang rilis notulen rapat bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed).Rupiah ditutup menguat 18 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp15.583 per USD dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.601 per USD."Pasar bersikap hati-hati menantikan notulen rapat Federal Reserve malam hari nanti," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dilansir Antara, Rabu, 4 Januari 2023.Pelaku pasar mengkhawatirkan sikap agresif The Fed setelah pada tahun lalu menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin (bps) sebanyak empat kali berturut-turut dan diikuti kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 bps pada Desember lalu.Kenaikan suku bunga yang terus berlanjut dapat memicu pelemahan roda ekonomi, disebabkan naiknya minat menabung dari pelaku pasar. Jika notulen rapat The Fed pada dini hari nanti masih mengindikasikan kenaikan suku bunga lebih jauh, nilai dolar akan terus naik.Pembuat kebijakan The Fed diperkirakan mungkin akan cenderung menunjukkan sikap hawkish. Ekspektasi tersebut didasari oleh pasar tenaga kerja AS yang ketat dapat membuat inflasi semakin membandel ke depannya.Meningkatnya permintaan tenaga kerja akan dikompensasi oleh pertumbuhan upah yang lebih tinggi dapat mendorong inflasi meningkat.Di sisi lain, ada peringatan terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengatakan pada 2023 tiga pusat pertumbuhan utama dunia yaitu AS, Eropa, dan Tiongkok akan mengalami aktivitas yang melambat.Selain itu pasar juga mencemaskan memburuknya kasus covid-19 di Tiongkok yang diperkirakan dapat menunda pembukaan kembali ekonomi yang lebih luas.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp15.613 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.580 per USD hingga Rp15.631 per USD.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Rabu melemah ke posisi Rp15.615 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.590 per USD.