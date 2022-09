Hadapi Tekanan dari The Fed, IHSG Lakukan Perlawanan hingga Naik 0,37%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 7.151 sampai dengan 7.231. IHSG berhasil naik di tengah tekanan atas kenaikan suku bunga The Fed pada bulan ini. IHSG naik 26,62 persen atau 0,37 persen ke level 7.195 pada penutupan perdagangan Senin, 19 September 2022. Volume perdagangan sebesar 25 miliar lembar saham. Dalam setahun, IHSG sudah naik sebesar 16,89 persen.Sebagian sektor saham melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Sektor yang melemah adalah energi, industri, properti, hingga teknologi. Sementara saham yang menguat adalah keuangan, kesehatan, dan infrastruktur.Sementara itu, Indeks ekuitas AS turun pada pekan lalu karena kekhawatiran tentang kebijakan moneter agresif Fed membebani sentimen. Pada data ekonomi AS, survei Universitas Michigan September menunjukkan ekspektasi inflasi satu tahun mencapai level terendah sejak September 2021, sementara ekspektasi inflasi jangka panjang mencapai level terendah sejak Juli 2021.Imbal hasil treasury AS The Fed dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan melonjak 30 basis poin (0,30 persen) dan mencapai level tertinggi sejak 2007. Sementara itu, dolar AS ditutup lebih tinggi 0,8 persen untuk minggu kemarin didukung oleh peningkatan kemungkinan kenaikan suku bunga agresif oleh Fed.Wall Street berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Wall Street jatuh ke posisi terendah dalam dua bulan karena peringatan perlambatan global yang akan datang dari FedEx mempercepat pelarian investor ke tempat yang aman pada akhir minggu yang penuh gejolak.Melansir Antara, Sabtu, 17 September 2022, indeks Dow Jones Industrial Average terpangkas 139,4 poin atau 0,45 persen menjadi 30.822,42. Lalu, Indeks S&P 500 juga kehilangan 28,02 poin atau 0,72 persen menjadi 3.873,33. Sedangkan Indeks Komposit Nasdaq merosot 103,95 poin atau 0,90 persen menjadi 11.448,40.