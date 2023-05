Rupiah Siap Libas Dolar AS Jelang Rilis Inflasi, Pasti Bisa!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan, berpeluang menguat menjelang rilis data inflasi Indonesia untuk April 2023.Dikutip Antara, rupiah pada Selasa pagi, 2 Mei 2023, bertahan di posisi Rp14.674 per USD. Angka ini sama dengan posisi pada penutupan perdagangan Jumat, 28 April 2023."Dolar AS agak terkoreksi pagi ini, namun saya melihat momentum penguatan rupiah masih kuat, apalagi data inflasi yang akan dirilis siang ini menunjukkan perlambatan pada harga," kata analis DCFX Futures Lukman Leong, Selasa, 2 Mei 2023.Data inflasi Indonesia pada April diperkirakan akan lebih rendah, dan hal itu dapat mendukung pergerakan rupiah. Mata uang Garuda sendiri diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.600 per USD sampai dengan Rp14.750 per USD.Lukman menuturkan, ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih kuat tahun ini dan imbal hasil obligasi yang relatif lebih tinggi menarik investor memburu Surat Berharga Negara (SBN) sehingga memberikan sentimen positif terhadap rupiah. Imbal hasil obligasi Indonesia tenor 10 tahun berada di level 6,516 persen.Selain itu, pasar berekspektasi cadangan devisa Indonesia akan terus meningkat oleh rekor surplus perdagangan yang berkepanjangan dan didukung oleh revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor.Pada Jumat, 28 April 2023, rupiah ditutup naik 33 poin atau 0,22 persen ke posisi Rp14.674 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.707 per USD.Sebelumnya, ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan secara tahunan, tingkat inflasi April 2023 diperkirakan mencapai 4,35 persen atau melemah dari 4,97 persen pada Maret 2023."Namun, hal ini lebih dipengaruhi oleh inflasi yang tinggi pada April 2022 di tengah pelonggaran aturan pembatasan covid-19 selama Ramadan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penyesuaian harga pertamax," katanya dalam keterangan resminya.Mempertimbangkan empat bulan pertama tahun ini, inflasi year to date diperkirakan mencapai 1,03 persen atau lebih rendah dari 2,15 persen pada Januari-April 2022."Kami perkirakan inflasi tahunan akan terus menurun, masih karena high base effect di tahun lalu," ujarnya.Di sisi lain, dolar AS sedang membukukan kenaikan yang solid pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah Institute for Supply Management (ISM) AS melaporkan indeks manufaktur yang lebih baik dari perkiraan untuk April. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,49 persen menjadi 102,1527 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0969 dolar AS dari 1,1017 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2487 dolar AS dari 1,2563 dolar AS pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 137,4590 yen Jepang, lebih tinggi dari 136,24 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,8962 franc Swiss dari 0,8938 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3540 dolar Kanada dari 1,3537 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,3359 krona Swedia dari 10,2638 krona Swedia.Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur AS meningkat menjadi 47,1 pada April dari 46,3 pada Maret, mengalahkan konsensus perkiraan pasar 46,8, menurut rilis ISM pada Senin, 1 Mei 2023.Indeks dolar AS menguat karena para pedagang bereaksi terhadap laporan PMI manufaktur ISM yang lebih baik dari perkiraan, catat Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.Sementara, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun juga melonjak 14,99 basis poin, sehingga memberikan dukungan kepada dolar AS. Selain itu, Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ketika para pedagang menunggu petunjuk tentang langkah kebijakan moneter selanjutnya.