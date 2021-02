Rupiah Pagi Gilas Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.025 per USD. Mata uang Garuda sukses menggilas mata uang Paman Sam di tengah tingginya kasus kesembuhan harian covid-19 di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Rabu, 3 Februari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.015 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.009 hingga Rp14.015 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.831 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi dua bulan terhadap euro pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi ketika pasar melihat Amerika Serikat kemungkinan akan bangkit kembali lebih cepat daripada Eropa dari pandemi virus korona.Pandangan itu didukung pergerakan di Washington menuju lebih banyak pengeluaran stimulus yang kontras dengan penguncian Eropa dan ekspektasi untuk penurunan PDB zona euro dalam tiga bulan pertama tahun ini.Terhadap dolar, euro diperdagangkan pada USD1,202 pada sore di New York, turun hampir ke level terendah awal Desember, dan melemah 0,32 persen untuk hari itu serta jatuh 1,61 persen sejauh tahun ini."Perbedaan pertumbuhan berdampak pada euro dan menambah daya tarik yang telah kami lihat untuk mata uang AS tahun ini. Eropa mungkin sekitar satu tahun di belakang AS dalam hal pemulihan penuh," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo.Indeks dolar menguat 0,25 persen saat indeks-indeks saham AS dan Eropa naik, saham global melonjak hampir dua persen dan minyak terangkat sekitar dua persen ke level tertinggi dalam setahun.Data awal ekonomi Uni Eropa menunjukkan bahwa zona euro mengalami kontraksi lebih rendah dari yang diperkirakan pada kuartal keempat tahun lalu, tetapi menunjukkan penurunan yang lebih tajam pada kuartal pertama tahun ini.Kekhawatiran tersebut diperkuat setelah penjualan ritel di Jerman, ekonomi terbesar Eropa, jatuh lebih besar dari perkiraan pada Desember. "Berbagai hal terlihat lebih menyedihkan di sini (Eropa)," kata ahli strategi Commerzbank dalam catatan hariannya.(ABD)