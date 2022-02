Kurs Rupiah Pagi Tak Berdaya terhadap Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau tertekan dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.337 per USD. Ketegangan yang kian menjulang di Ukraina membuat mata uang Garuda tak berkutik untuk menggilas mata uang Paman Sam.Mengutip Bloomberg, Kamis, 24 Februari 2022, perdagangan pagi dibuka melemah ke level Rp14.357 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.356 hingga Rp14.363 per USD. Selain itu, year to date return berada di angka 0,67 persen.Sementara itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang utama pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), ditutup menguat. Kondisi itu terjadi karena pelaku pasar menilai ketegangan geopolitik yang masih berlangsung atas Ukraina.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, tercatat naik 0,17 persen pada 96,1910. Pada akhir perdagangan di New York, mata uang euro melemah terhadap dolar AS menjadi USD1,1312 dari USD1,1338 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3536 dari USD1,3592.Sementara itu, dolar Australia naik menjadi USD0,7236 dibandingkan dengan USD0,7221. Dolar AS terhadap yen diperdagangkan sebesar 114,97 yen Jepang, lebih rendah dari 115,08 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9182 franc Swiss dari 0,9211 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2738 dolar Kanada dari sebelumnya 1,2753 dolar Kanada.Analis di Commerzbank Antje Praefcke mengatakan untuk pasar valuta asing masih akan terpengaruh krisis Ukraina yang mengindikasikan kebijakan moneter akan mengalami tekanan untuk menghindari risiko kerugian."Akibatnya volatilitas meningkat dan mata uang utama seperti JPY (Yen Jepang) dan CHF (franc Swiss) kemungkinan akan tetap diminati, begitu juga dolar AS,” katanya.Di sisi lain, indeks harga saham di Wall Street pada pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) ditutup terkoreksi. Tekanan terjadi lantaran dipengaruhi pengumuman Ukraina dalam keadaan darurat dan negara-negara barat meluncurkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia atas langkahnya ke Ukraina timur.