Rupiah Digilas Dolar AS di Tengah Skeptisme Pembicaraan Damai Rusia-Ukraina

"Namun, janji itu disambut dengan skeptisisme dari Ukraina dan sekutu Barat, yang melihatnya sebagai taktik untuk memotong kerugian dan mempersiapkan serangan lainnya," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya, Kamis, 31 Maret 2022.

Dari faktor domestik, pasar terus memantau penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dimulai 1 April 2022 sebesar 11 persen dari sebelumnya hanya 10 persen. Kemudian di 2025 akan dinaikkan kembali menjadi sebesar 12 persen.

Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.363 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 19,5 poin atau setara 0,14 persen dari posisi Rp14.343 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.350 per USD hingga Rp14.380 per USD," pungkas Ibrahim.

