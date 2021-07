Ikuti Jejak JP Morgan, Bank of America Juga Sediakan Bitcoin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Bank of America (BoA) saat ini mulai menyediakan layanan produk bitcoin dan aset kripto lainnya setelah mendapatkan izin untuk membuka market future bitcoin . Diluncurkannya produk baru ini lantaran banyaknya permintaan nasabah.BoA mengalami banjir permintaan dari nasabahnya seiring melonjaknya popularitas aset kripto di Amerika Serikat (AS) dan juga global. Menanggapi hal tersebut, CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan hal tersebut menunjukkan pertumbuhan dari pengguna bitcoin.Menurutnya, hal ini karena aset kripto sudah mainstream bagi warga Amerika Serikat (AS). Saat ini aset kripto tak hanya diminati oleh orang-orang IT, warga AS pun sudah mampu melihat bahwa aset kripto merupakan sebuah aset investasi."Bank of America merupakan bank kedua terbesar di Amerika Serikat yang sekarang mulai mengizinkan perdagangan bitcoin futures. Ini adalah tanda makin masuknya bitcoin dalam sistem moneter di tatanan finansial internasional," ujar Oscar dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Juli 2021.Menurut Oscar, tingginya dorongan retail terhadap aset kripto membuat perubahan di sistem perbankan. Sejumlah bank yang pada awalnya anti kripto, kini telah mengubah haluannya untuk menyediakan aset kripto.Beberapa hari lalu, misalnya, JP Morgan Chase menjadi bank pertama yang menawarkan investasi aset kripto seperti Bitcoin kepada nasabahnya. Kini, Bank of America mengikuti langkah tersebut.Oscar mengatakan, dengan adanya manajemen investasi aset kripto dan berbagai produk dari bursa kripto di AS, akan membuka akses dari banyak institusi."Saya kira saat ini selain dua bank terbesar dunia tersebut, masih banyak bank yang saat ini sedang mengevaluasi dan melihat peluang. Mereka akan ikut mengambil bagian di dalam ekosistem aset kripto ini," sebut dia.Bahkan, langkah Pemerintah AS yang memperbolehkan industri perbankan mengelola aset kripto juga akan ditiru oleh pemerintah di negara lain. Hal ini dinilai akan membawa Bitcoin ke level mainstream dibandingkan sebelumnya."Tampaknya, akan banyak bank lain yang akan meniru. Bukan hanya di Amerika Serikat, tapi juga di negara lain. Jadi, bitcoin dan aset kripto lain akan semakin banyak digunakan, karena bukan hanya soal harga, tapi orang-orang juga melihat bitcoin dan aset kripto dari sisi teknologi yang mengadopsi teknologi blockchain," ucap Oscar.Bitcoin sudah mencatatkan kenaikan atau reli selama empat hari berturut-turut. Pada 27 Juli 2021, bitcoin menyentuh Rp580 juta. Begitu juga dengan ethereum yang sudah menyentuh Rp34,8 juta pada waktu yang sama.(DEV)