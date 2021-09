Penutupan Perdagangan: Rupiah Menguat Tipis ke Rp14.312/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Kamis terpantau menguat tipis ketimbang pembukaan pada pagi tadi di posisi Rp14.316 per USD. Sejauh ini belum ada sentimen positif signifikan yang membuat mata uang Garuda menghantam keras mata uang Paman Sam.Mengutip Bloomberg, Kamis, 30 September 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ditutup menguat 0,14 persen atau setara 20 poin ke level Rp14.312 per USD. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.311 hingga Rp14.332 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.266 per USD.Sementara itu, dolar AS melonjak ke level tertinggi satu tahun terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu didorong meningkatnya ekspektasi pengurangan pembelian aset dari Federal Reserve AS yang akan dimulai November dan kenaikan suku bunga mungkin pada akhir 2022.Greenback juga bernasib baik meskipun ada kebuntuan di Washington atas plafon utang AS yang mengancam akan menjerumuskan pemerintah ke dalam penutupan.Mata uang cadangan terbesar di dunia, yang dilihat sebagai tempat aman pada saat pasar tertekan, telah menguat dalam beberapa hari terakhir karena investor malah fokus pada kekhawatiran perlambatan global, kenaikan harga energi dan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi.Pedagang juga khawatir bahwa The Fed akan mulai menarik dukungan kebijakan saat pertumbuhan global melambat. "Fed telah mengisyaratkan percepatan memulai normalisasi kebijakan moneter," kata Ahli Strategi Makro Societe Generale Kit Juckes."Ketika AS lolos dari tingkat suku bunga kisaran nol, meninggalkan zona euro dan Jepang, kelebihan tabungan global akan ditarik ke arah dolar, yang dapat mengungguli sebagian besar mata uang lainnya di tahun mendatang, dan mungkin memulai pergerakannya lebih awal dari yang kami perkirakan," tambah Juckes.Indeks dolar -yang mengukur mata uang AS terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya- naik untuk hari keempat berturut-turut, menjadi 94,435, tertinggi sejak akhir September tahun lalu. Indeks terakhir naik 0,7 persen pada 94,404. Ahli Strategi Mkro Wells Fargo Erik Nelson memperkirakan kenaikan 2,0 persen hingga 3,0 persen dalam indeks dolar.