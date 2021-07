Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Rupiah Terseok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Indonesia memang belum bisa lepas dari tahap kritis akibat ledakan kasus covid-19 yang telah terjadi beruntun dalam tiga pekan terakhir. Tercatat pada Selasa, 13 Juli 2021, kasus baru positif covid-19 terus meroket dan menciptakan rekor baru," ucap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Juli 2021.Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sejak kemarin lusa pukul 12.00 hingga kemarin pukul 12.00, kasus baru covid-19 bertambah 47.899 pasien. Hal ini menggenapi kelamnya data kasus covid-19 pekan ini yang terus mencetak rekor beruntun.Terus melesatnya kasus covid-19 ini menyebabkan pemerintah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat hingga enam pekan. Namun kalau menengok Malaysia yang jumlah penduduknya relatif lebih sedikit dibandingkan Indonesia, sudah melakukan lockdown selama dua bulan akibat penyebaran pandemi covid-19 varian baru.Menurutnya, bisa saja Indonesia akan melakukan PPKM Mikro Darurat minimal tiga bulan dari Juli-September 2021. Kondisi ini pun harus minta bantuan dari luar negeri karena pasokan vaksin yang kurang guna memvaksin masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak."Hal ini tentu saja dapat memicu sentimen negatif bagi pasar keuangan dalam negeri karena dengan kasus covid-19 yang berlarut-larut dan pergerakan masyarakat yang direm dengan PPKM Mikro Darurat yang mengakibatkan stagnasi konsumsi masyarakat. Apalagi investasi membuat ekonomi mati suri yang mengakibatkan roda perekonomian berpotensi untuk macet sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi tergerus," jelasnya.Dari faktor eksternal, indeks harga konsumen inti (CPI) AS naik lebih tinggi dari perkiraan 0,9 persen (mtm) pada Juni, dengan harga konsumen naik paling tinggi dalam 13 tahun. Karena kendala pasokan dan rebound dalam biaya layanan terkait perjalanan terus berlanjut, diperkirakan kekhawatiran inflasi akan tetap ada."Fokus investor sekarang beralih ke kesaksian Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell di hadapan Kongres di kemudian hari untuk petunjuk kapan bank sentral akan memulai pengurangan aset dan menaikkan suku bunga. Powell sejauh ini bersikeras bahwa inflasi yang lebih tinggi akan menjadi fenomena sementara," tuturnya.Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa tekanan rantai pasokan memicu inflasi yang lebih tinggi diperkirakan akan mereda dalam 'masa depan yang tidak terlalu jauh' tetapi tidak menentukan kapan.Sementara itu, Reserve Bank of New Zealand mempertahankan suku bunganya pada 0,25 persen sementara pasar mengejutkan dengan mengatakan akan menghentikan program pembelian aset skala besar mulai minggu berikutnya. Bank of Korea dan Bank of Japan juga akan memberikan keputusan masing-masing pada Kamis dan Jumat."Di depan covid-19, beberapa negara memperketat tindakan pembatasan karena kasus yang melibatkan varian delta virus meningkat. Australia memperpanjang penguncian yang saat ini berlaku di Sydney dua minggu lagi. Sementara Korea Selatan memperketat pembatasan jarak sosial di sebagian besar negara itu setelah mencapai rekor baru 1.615 kasus harian pada 14 Juli," ungkap Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.480 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 17 poin atau setara 0,11 persen dari posisi Rp14.463 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.475 per USD. Rupiah melemah delapan poin atau setara 0,06 persen dari Rp14.483 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.493 per USD atau melemah tujuh poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.486 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.410 per USD hingga Rp14.530 per USD," pungkas Ibrahim.