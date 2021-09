IHSG Merangsek Naik 0,38% Walau Investor Masih Wait and See

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) menguat pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam rentang 6.085 hingga 6.113. Kenaikan IHSG pada akhir pekan ini terjadi di tengah kondisi investor yang masih wait and see terhadap kondisi perekonomian dunia. IHSG naik 0,38 persen atau 23 poin ke level 6.133 pada penutupan perdagangan Jumat, 17 September 2021. Volume perdagangan sebanyak 22,4 miliar. Dalam setahun IHSG sudah naik 20,79 persen.Analis sebelumnya memperkirakan IHSG pada perdagangan akhir pekan ini diperkirakan bergerak datar (flat) karena minimnya sentimen positif.Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia menilai investor cenderung wait and see menjelang rapat The Federal Reserve pekan depan. Investor berharap hasil rapat tersebut akan memberi kejelasan lebih mengenai arah kebijakan moneter.Di sisi lain, Bloomberg melansir mata uang rupiah naik 30 poin ke level Rp14.222 per USD. Semnetara Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah turun 15 poin ke level Rp14.220 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.309 per USD.