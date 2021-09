Genjot Literasi Keuangan, OJK Rilis Smart Digital Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Smart Digital Indonesia sebagai respons terhadap perkembangan Inovasi Keuangan Digital (IKD) di tengah pandemi. Hal tersebut juga sejalan dengan strategi otoritas dalam meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di era digital."Pandemi covid-19 saat ini telah mengubah aktivitas yang kita lakukan dalam banyak hal menjadi melalui digital. Oleh karena itu, OJK telah merilis berbagai perangkat Literasi Keuangan Digital berupa buku, e-book, video, dan gim menarik sebagai respons terhadap perkembangan IKD," ucap Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 September 2021.Smart Digital Indonesia adalah aplikasi berbasis gim yang dikembangkan OJK dengan didukung Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan literasi mengenai IKD. Gim tersebut kini sudah bisa diunduh di Google Play Store.Sementara IKD, adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. IKD berperan penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, mudah, luas."Sehingga layanan jasa keuangan tersebut dapat menjangkau daerah terpencil dalam rangka mempersempit disparitas atau perbedaan ekonomi yang tinggi antarwilayah," paparnya.IKD penting dilakukan karena dapat mendukung physical distancing, social distancing, dan remote working di tengah peningkatan pengguna smartphone dan aktivitas digital. Terlebih, banyaknya peminat smartphone based business saat ini.Saat ini, diakui Nurhaida bahwa aktivitas layanan keuangan digital semakin menjamur, seperti sistem pembayaran digital, bank digital, investasi online, hingga peningkatan pemanfaatan financial technology (fintech).Adapun manfaat digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia adalah untuk menutup kesenjangan inklusi keuangan terutama untuk populasi yang kurang terlayani (underserved), menyediakan layanan pembayaran dan pembiayaan inovatif untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, serta memiliki peran dalam mendorong digitalisasi sektor jasa keuangan dan fintech pada perekonomian Indonesia.Per 8 September 2021, OJK mencatat sebanyak 107 fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin di otoritas. Terdapat pula tujuh penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi berizin OJK, per 6 September 2021. Ada pula 83 penyelenggara IKD yang tercatat di OJK per Agustus 2021.OJK pun menelurkan inisiatif guna meningkatkan literasi keuangan digital. Di antaranya dengan melengkapi kurikulum literasi keuangan non digital di universitas-universitas, OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity), serta modul literasi keuangan digital.Nurhaida menyebut bahwa OJK telah menetapkan 19 modul literasi keuangan digital yang dibagi dalam lima kategori dimana dua di antaranya berkaitan dengan konten edukasi atas keuangan digital. Modul ini bertujuan agar konsumen sadar digital dan cyber resilience person.Dalam konsumen sadar digital, konsumen mampu memilih layanan (produk, skema, dan harga); memiliki risk awareness, serta dapat menuju pasar inklusif digital. Sedangkan cyber resilience person, konsumen dapat memilih data secara tepat, membatasi akses, serta perlindungan diri.