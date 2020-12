Kurs Rupiah Sore Ini Bertengger di Rp14.155/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini menguat setelah sepekan terakhir terus dihantam penguatan USD.Mengutip data Bloomberg, Senin, 28 Desember 2020, nilai tukar rupiah ditutup menguat dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.155 per USD.Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 45 poin atau setara 0,32 persen. Rentang gerak harian rupiah berada di level Rp14.155 per USD sampai Rp14.171 per USD.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di jalur hijau pada posisi Rp14.167 per USD. Rupiah menguat signifikan hingga 111 poin atau setara 0,78 persen dari Rp14.279 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.184 per USD atau menguat sebanyak 98 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.282 per USD.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebut pasar masih merespons positif kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di penghujung tahun ini.Kondisi ini membuat rupiah sukses menyalip dolar Amerika Serikat (USD) di tengah tren penguatannya dalam sepekan terakhir."Untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka menguat di level Rp14.130 per USD hingga Rp14.180 per USD," ujar Ibrahim.(AHL)