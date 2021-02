Simak Faktor Ini, yang Bakal Bikin Kurs Rupiah Bergerak Positif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan ini berpeluang menguat seiring ekspektasi pasar terhadap paket stimulus di Amerika Serikat (AS).Pada pukul 09.58 WIB, rupiah menguat 33 poin atau 0,23 persen ke posisi Rp13.940 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp13.973 per USD."Rupiah masih berpotensi menguat hari ini dengan sentimen positif dari ekspektasi perilisan stimulus besar dari pemerintah AS dan menurunnya laju pertumbuhan kasus harian covid-19 di dunia, termasuk Indonesia," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Senin, 15 Februari 2021.Menurut Ariston, kedua sentimen di atas telah mendorong peningkatan minat pasar terhadap aset berisiko pada pagi hari ini, indeks saham Asia bergerak positif.Di sisi lain, lanjutnya, pasar akan mewaspadai kenaikan tingkat imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor jangka panjang seperti tenor 10 tahun yang mecetak level tinggi baru tahun ini di 1,21 persen pada Jumat, 12 Februari 2021 kemarin."Kenaikan yield ini bisa mendorong penguatan dolar AS," ujar Ariston.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.950 per USD hingga Rp14.030 per USD.Pada Kamis, 11 Februari 2021 lalu, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,07 persen ke posisi Rp13.973 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp13.983 per USD.(AHL)