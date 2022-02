Kembali Merekah, Harga Emas Antam Jadi Rp933 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis terlihat berada di level Rp933 ribu per gram atau meningkat tipis sebesar Rp1.000 ketimbang hari sebelumnya di posisi Rp932 ribu per gram. Perlahan tapi pasti, logam mulia mampu menanjak di tengah lonjakan kasus Omicron di Tanah Air Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 3 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,6 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp8,8 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp43 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp87 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp219 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp438 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp877 juta.Di sisi lain, harga emas dunia semakin mereka pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), imbas melemahnya dolar dan suramnya laporan ketenagakerjaan AS. Hal ini semakin mendukung permintaan terhadap logam safe haven di tengah memanasnya konflik antara Rusia dan Barat atas Ukraina.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD8,80 atau 0,5 persen menjadi USD1.810,30 per ons. Analis Pasar Senior Oanda Edward Moya menilai emas masih melayang di atas USD1.800.Data payrolls swasta AS secara tak terduga turun pada Januari sehingga menekan dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah. "Jika emas dapat terus stabil di atas USD1.800 beberapa investor mungkin akan mulai kembali," pungkas Moya.