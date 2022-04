Akhir Perdagangan, IHSG Menguat 37 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hingga penutupan sore ini terpantau masih berada di zona hijau. Kendati penguatannya tipis, IHSG masih terpantau perkasa sejak perdagangan pagi.Gerak IHSG pada akhir penutupan perdagangan Senin, 4 April 2022, ditutup menguat 37,46 poin atau setara 0,53 persen ke posisi 7.116. Saat bel pembukaan perdagangan, IHSG sempat bertengger di posisi 7.082. Sementara itu volume perdagangan saham tercatat sebanyak 17,3 miliar lembar senilai Rp20,2 triliun.Sebelumnya, IHSG pada awal pekan diperkirakan bergerak konsolidatif di tengah beragamnya pergerakan bursa saham Asia. "IHSG pada awal pekan berpotensi terkonsolidasi, bergerak pada rentang 6.815-7.099," tulis Tim Riset Lotus Sekuritas dalam kajiannya, dilansir Antara.Pelaku pasar merespons rilis data inflasi yang masih terjaga pada Maret 2022. Fundamental ekonomi nasional yang dinilai cukup kuat dan kinerja keuangan 2021 emiten menjadi sentimen positif.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tumbuh 0,66 persen (mom) dan 2,64 persen (yoy) pada Maret 2022. Pelaku pasar masih optimistis akan pemulihan ekonomi seiring proyeksi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turut berada di atas level 100.Sementara dari eksternal, bursa ekuitas AS rebound pada akhir pekan lalu, mengabaikan indikator resesi dari pasar obligasi setelah rilis data ketenagakerjaan yang dinilai masih kuat.Laporan ketenagakerjaan bulanan AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang masih kuat dan mendorong potensi The Federal Reserve untuk mempertahankan sikap hawkish yang lebih agresif dalam kebijakan moneternya.Ekspektasi untuk kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan bank sentral Mei mencapai 73,3 persen, menurut FedWatch Tool CME.Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan AS melaporkan laju perekrutan dengan non-farm payroll mencapai 431 ribu pekerjaan sepanjang Maret 2022. Tingkat pengangguran AS juga tercatat turun menjadi 3,6 persen, terendah dalam dua tahun. Sementara, pendapatan rata-rata per jam naik 5,6 persen (yoy). Di sisi lain, data manufaktur ISM bulan Maret secara tak terduga melambat ke level 57,1.Sementara itu, bursa ekuitas Eropa ditutup lebih tinggi seiring inflasi zona Euro pada Maret yang mencapai rekor tertinggi baru 7,5 persen (yoy), di atas ekspektasi konsensus 6,6 persen (yoy). Sementara, pembacaan final PMI Manufaktur zona Euro Maret terkoreksi lebih rendah dari sebelumnya ke level 56,5.Adapun investor masih terus mengamati perkembangan diplomasi damai Rusia-Ukraina, setelah legitimasi komitmen Rusia untuk menarik sebagian militernya di Ukraina utara.