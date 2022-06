Rupiah Menguat di Tengah Meredanya Kekhawatiran Inflasi Berkepanjangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan ditutup menguat seiring redanya kekhawatiran investor terhadap inflasi yang berkepanjangan. Rupiah ditutup menguat 51 poin atau 0,34 persen ke posisi Rp14.797 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.848 per USD."Minat investor terhadap aset risiko setelah Wall Street mampu rebound kuat pada akhir pekan lalu karena harga minyak mereda, meredam kekhawatiran inflasi yang berkepanjangan dan pengetatan agresif Federal Reserve," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya, Senin, 27 Juni 2022.Selain itu dolar AS melemah setelah Gubernur Bank Sentral AS Federal Reserve (Fed) Jerome Powell menjelaskan tentang ketidakmampuan mereka untuk menurunkan beberapa harga.Powell mengatakan di depan kongres, bank sentral memiliki sedikit kendali atas energi dan harga pangan, meskipun ia mengulangi komitmen tanpa syarat untuk memerangi inflasi.Powell menegaskan kembali komitmen tanpa syarat dari The Fed untuk mengendalikan inflasi yang saat ini berada di level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Pernyataan Powell didukung oleh Presiden Fed San Fransisco Mary Daly yang menunjukkan dukungan untuk kenaikan suku bunga lainnya sebesar 75 basis poin pada pertemuan bank sentral pada Juli.Sementara itu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) AS saat ini diperkirakan akan tumbuh 2,9 persen pada 2022, lebih rendah dari perkiraan baru-baru ini sebesar 3,7 persen pada April lalu. Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.816 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.890 per USD hingga Rp14.818 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia menguat ke posisi Rp14.802 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.846 per USD.