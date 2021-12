IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wall Street berhasil rebound kemarin sekaligus mengakhiri pelemahan yang terjadi selama tiga hari berturut-turut. Indeks Nasdaq memimpin dengan penguatan 2,4 persen seiring aksi beli investor kepada saham-saham berbasis teknologi.Kenaikan Wall Street karena Presiden Amerika Serikat (AS) AS Joe Biden menyatakan AS tidak akan kembali memberlakukan kebijakan lockdown, meski varian Omicron kini telah menjadi varian paling dominan di negara tersebut.Mirae Sekuritas mengatakan sentimen positif tersebut bisa mengerek laju IHSG pada hari ini. Pergerakan indeks berpotensi menguat mengingat telah berhasil ditutup di atas batas bawah dari pola up channel dengan membentuk pola bullish spinning top candle."Di sisi lain, indikator RSI menunjukkan sinyal positif. Support berada pada level 6.533 hingga 6.485. Sementara resistance berada pada level 6.587 hingga 6.610," jelas Mirae Sekuritas dalam risetnya, Rabu, 22 Desember 2021.Selain itu, Riset NH Korindo sekuritas memaparkan IHSG mampu membukukan kenaikan tipis 0,11 persen ke level 6.554. Sektor industrial memimpin dengan kenaikan 1,16 persen pada perdagangan kemarin.NH Korindo berpendapat minimnya sentimen positif baru membuat investor masih cenderung bersikap wait and see memasuki periode Natal, yang umumnya identik dengan Santa Klaus Rally."Secara teknikal, IHSG berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatan pada rentang pergerakan 6.500-6.620," jelas riset NH Korindo.