Intip Prediksi Kurs Rupiah Hari Ini

Jakarta: Pergerakan kurs rupiah pada perdagangan hari ini diprediksi masih akan menguat . Gerak mata uang Garuda ini ditaksir akan dibuka berfluktuatif."Mata uang rupiah kemungkinan dibuka fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.250 per USD hingga Rp14.290 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan resminya, Rabu, 19 Mei 2021.Pada perdagangan Selasa, rupiah akhirnya berhasil menyalip dolar Amerika Serikat (AS) setelah babak belur dalam beberapa hari terakhir. Mata uang Garuda tersebut menguat imbas sentimen positif dari faktor eksternal."Dolar turun terhadap mata uang lainnya, karena investor meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve AS tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat dan adanya kekhawatiran atas laju pemulihan global merayap kembali menyusul gejolak kasus covid-19 di beberapa bagian Asia," ungkap Ibrahim.Ibrahim menjelaskan bahwa pandemi ini memusnahkan 'seluruh keluarga' di desa-desa di India, karena lebih banyak orang mengatakan skala krisis jauh lebih besar daripada yang diungkapkan angka resmi.Forum Ekonomi Dunia membatalkan pertemuan tahunan yang rencananya akan diadakan pada Agustus ini di Singapura, sementara kasus di Thailand telah melonjak.Investor akan beralih ke risalah dari pertemuan April Federal Reserve Rabu untuk petunjuk potensial untuk pandangan pejabat tentang pemulihan dan bagaimana mereka mendefinisikan 'sementara' dalam hal inflasi.Wakil Ketua Fed Richard Clarida mengatakan bahwa laporan pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan untuk April menunjukkan ekonomi belum mencapai ambang batas untuk menjamin penskalaan kembali pembelian obligasi besar-besaran bank sentral.Sementara itu, Presiden Fed Bank of Dallas Robert Kaplan mengatakan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan serta efek dasar akan berkontribusi pada peningkatan inflasi tahun ini. Tetapi dia memperkirakan tekanan harga akan mereda pada 2022. Namun, dia juga mendesak The Fed untuk mulai menormalisasi kebijakan."Pejabat Fed lainnya akan berbicara sepanjang minggu dan investor juga menunggu rilis risalah dari pertemuan terbaru Fed yang dijadwalkan pada hari Rabu," jelas Ibrahim.(AHL)