Masih Terjungkal, Kurs Rupiah 'Gigit Jari'

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan sore ini masih bergerak melemah . Minimnya sentimen positif masih menekan mata uang Garuda.Mengutip Bloomberg, Rabu, 19 Mei 2021, rupiah melemah hingga 17,5 poin menjadi Rp14.290 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.272 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang berada pada posisi Rp14.290 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.287-Rp14.320 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,71 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah ke posisi Rp14.280 per USD. Kurs rupiah turun hingga 15 poin atau setara 0,10 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi Rp14.295 per USD.Sementara itu berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.313 per USD.(AHL)