Pagi Ini, Rupiah Masih Lanjutkan Penguatan

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini masih terpantau menguat . Kurs rupiah masih melanjutkan penguatannya sejak pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 24 Mei 2021, rupiah menguat tipis 10 poin atau setara 0,07 persen menjadi Rp14.345 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.355 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.346 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.345-Rp14.349 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,10 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.370 per USD.Sebelumnya, Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra menuturkan penguatan rupiah seiring turunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS)."Rupiah bisa menguat seiring dengan tekanan dari yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang mereda," kata Ariston, dilansir dari Antara.Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun bergerak turun ke kisaran 1,62 persen. Menurut Ariston, ekspektasi pasar terhadap kenaikan inflasi di AS mulai mereda karena data ekonomi AS tidak terlalu solid.(AHL)