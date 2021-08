Ekspektasi Tapering AS Masih Goyang Kurs Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis berpotensi melemah . Hal ini dipicu ekspektasi pelaku pasar terhadap bank sentral Amerika Serikat The Fed yang diperkirakan akan melakukan penarikan stimulus atau tapering.Rupiah dibuka melemah 232 poin atau 0,23 persen ke posisi Rp14.405 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.373 per USD."Rupiah mungkin bisa melemah terhadap dolar AS hari ini karena pasar kembali mengantisipasi kemungkinan tapering di akhir tahun ini," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi, dilansir Antara, Kamis, 19 Agustus 2021.Setelah notulen rapat kebijakan moneter The Fed dirilis dini hari tadi, dolar AS terlihat menguat terhadap mata uang utama dunia dan mata uang regional. Dari notulen tersebut, pasar melihat ada kemungkinan The Fed mulai mengurangi kebijakan pembelian obligasi mulai tahun ini."Ini artinya likuiditas dolar mulai ditarik dari pasar keuangan dan bisa mendorong penguatan dolar AS," ujar Ariston.Selain itu, lanjut Ariston, tekanan terhadap rupiah juga bisa dari kekhawatiran pasar terhadap kenaikan kasus covid-19 di dunia akibat varian delta yang kurvanya belum ada tanda penurunan."Namun di sisi lain, surplus neraca perdagangan Indonesia Juli yang di atas USD2 miliar mungkin bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah hari ini," kata Ariston.Terkait pandemi, jumlah kasus harian covid-19 di Indonesia terus menurun. Pada Rabu, 18 Agustus 2021 mencapai 15.768 kasus, sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,91 juta kasus.Jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 1.128 kasus sehingga totalnya mencapai 121.141 kasus. Sementara itu, jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 29.794 kasus, sehingga total pasien sembuh mencapai 3,44 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 343.203 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak melemah ke kisaran Rp14.400 per USD dengan support di kisaran Rp14.360 per USD.(AHL)