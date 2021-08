Investor Wait and See Pidato The Fed, IHSG Bakal Terkonsolidasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hari ini secara sentimen berpotensi terkonsolidasi. Hal ini terjadi di tengah aksi wait and see para pedagang terhadap pidato ketua The Fed Jerome Powell di Jackson Hole pada Jumat besok."Para investor akan melihat petunjuk lebih jelas kapan dan bagaimana the Fed akan mengurangu stimulusnya," ungkap Technical Analyst & Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi, dalam hasil risetnya, dikutip Medcom.id, Kamis, 26 Agustus 2021.Pada perdagangan pagi ini, indeks Nikkei terpantau naik 0,28 persen dan Topix menguat 0,16 persen. Keduanya naik tipis karena para pedagang menunggu lebih banyak petunjuk tentang prospek peraturan di Tiongkok, serta pendekatan Federal Reserve untuk mengurangi stimulus."Selain itu, tindakan keras Beijing terhadap industri swasta terus mewarnai sentimen dan memperumit prospek ekonomi terbesar kedua di dunia itu," jelasnya.Sementara dari sektor komoditas, harga minyak WTI melemah 0,63 persen, terkoreksi pagi ini. Sedangkan harga batu bara naik 1,26 persen, CPO menguat 1,51 persen, dan nikel naik 0,64 persen. Komoditas semuanya berada di zona hijau.Di sisi lain, mayoritas bursa AS melanjutkan penguatannya. Indeks DJIA naik 0,11 persen, indeks S&P500 menguat 0,22 persen, dan Nasdaq naik 0,15 persen. Ketiganya kompak menguat menjelang simposium Jackson Hole Federal Reserve akhir pekan ini.Sektor keuangan dan energi memimpin kenaikan karena imbal hasil treasury dan minyak mentah naik. Pendapatan perusahaan, perluasan vaksinasi, dan dukungan dari kebijakan moneter telah membantu memperbaiki sentimen dalam menghadapi kasus varian delta yang meningkat."Namun, laju rencana Fed untuk mulai mengurangi program pembelian asetnya tetap menjadi kunci utama fokus investor. Para pedagang berusaha untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut ketika Ketua Fed Jerome Powell berbicara secara virtual pada Jumat," pungkasnya.(AHL)