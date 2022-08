Hari Ini IHSG Diperkirakan Bernyali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat meski para pelaku pasar terus mencermati gerak inflasi di Tanah Air yang naik perlahan tapi pasti. Penguatan indeks sejalan dengan laju bursa saham Wall Street di tengah sikap The Fed yang terus menaikkan suku bunga.Sementara itu, terjadi penambahan 6.167 kasus baru covid-19 kemarin dengan positivity rate sebesar 5,1 persen (recovery rate: 96,7 persen, kasus aktif: 50.857). Adapun pada pagi ini pasar regional dibuka menguat dengan Nikkei menguat 0,8 persen dan Kospi naik 0,3 persen."Dengan sentimen dari bursa global dan regional, hari ini IHSG kami perkirakan bergerak menguat ," kata Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Kamis, 4 Agustus 2022.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat berakhir menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), menghentikan penurunan dua hari. Hal itu terjadi karena sentimen pasar didukung oleh sejumlah data ekonomi positif.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 416,33 poin atau 1,29 persen menjadi 32.812,50. Sedangkan indeks S&P 500 naik 63,98 poin atau 1,56 persen menjadi 4.155,17. Indeks Komposit Nasdaq naik 319,40 poin atau 2,59 persen menjadi 12.668,16.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan teknologi dan konsumen masing-masing naik 2,69 persen dan 2,52 persen, melampaui sisanya. Energi tergelincir 2,97 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Institute for Supply Management mengatakan, barometer sektor jasa AS naik menjadi 56,7 persen pada Juli dari 55,3 persen sebulan sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan indeks turun menjadi 54 persen. Departemen Perdagangan AS melaporkan pesanan pabrik AS naik 2 persen pada Juni, mengalahkan ekspektasi pasar.