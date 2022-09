Gas Terus! IHSG Rebound ke 7.040

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rupiah menguat

(SAW)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil rebound pada hari ini. IHSG mendapatkan sentimen positif dari menguatnya mata uang rupiah, serta prospek ekonomi dalam negeri yang positif.Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2022 akan berada di level antara 5,4 persen sampai enam persen. Hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi yang belum berakhir dan bahkan banyak negara di dunia juga belum sepenuhnya pulih. rebound IHSG pun 4,60 poin atau 0,07 persen ke level 7.040 pada penutupan perdagangan Jumat, 30 September 2022. Volume perdagangan sebessr Rp20,4 miliar. Dalam setahun, IHSG sudah naik sebesar 14,18 persen.Sementara itu, sektor saham sebagian besar melemah. Sektor saham yang melemah adalah infrastruktur, properti, serta transportasi. Kemudian sektor saham yang menguat adalah kesehatan, dan keuangan.Berbeda dengan IHSG, laju bursa saham Amerika Serikat (AS) terpantau turun tajam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), karena aksi jual kembali terjadi di Wall Street. Sejauh ini para pedagang terus mengkhawatirkan terjadinya resesi akibat The Fed terus aktif menaikkan suku bunga guna memerangi inflasi.Mengutip Xinhua, Jumat, 30 September 2022, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 458,13 poin atau 1,54 persen menjadi 29.225,61. Sedangkan indeks S&P 500 turun 78,57 poin atau 2,11 persen menjadi 3.640,47 di penutupan terendah baru untuk tahun ini. Indeks Komposit Nasdaq turun 314,13 poin atau 2,84 persen menjadi 10.737,51.Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup di wilayah merah, dengan sektor utilitas dan konsumen masing-masing turun 4,07 persen dan 3,38 persen, memimpin kerugian. Saham Apple jatuh 4,9 persen pada Kamis waktu setempat setelah analis Bank of America menurunkan peringkat saham menjadi netral dari beli.Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp15.230 per USD atau menguat 32,5 poin atau 0,21 persen pada penutupan perdagangan Jumat, 30 September 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp15.225 per USD atau naik 35 bps atau 0,22 persen.Mata uang rupiah menguat pada dolar AS. Mata uang rupiah terdongkrak setelah mata uang acuan poundsterling atau GBP menguat, sehingga mengikis laju dolar AS terhadap mata uang dunia."Peluang rupiah hari ini cukup baik, memang sangat dipengaruhi oleh sentimen global," kata Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto, saat dihubungi Antara, Jumat, 30 September 2022.Rully menyampaikan dalam beberapa hari terakhir memang banyak terpengaruh oleh sentimen pelemahan poundsterling, karena terjadi gejolak di pasar obligasi pemerintah.BoE membeli 1,415 miliar poundsterling (USD1,55 miliar) obligasi pemerintah Inggris dengan jangka waktu lebih dari 20 tahun, hari kedua dari program multi-miliar poundsterling yang dirancang untuk menstabilkan pasar.