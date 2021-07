Layanan Perbankan saat PPKM Darurat Dioptimalkan via Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) mengoptimalkan layanan perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, serta ATM. Kondisi ini dilakukan sebagai penekanan terhadap laju penularan covid-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat mulai 3 Juli lalu.Diharapkan melalui ketiga kanal tersebut, masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman tanpa perlu keluar rumah atau ke kantor layanan bank."Kami terus meningkatkan kapasitas dan fitur dari mobile banking BTN agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh nasabah terlebih saat PPKM darurat ini, misalnya untuk transfer, pembayaran BPJS Kesehatan, bayar PBB, listrik, PDAM dan top up dompet digital, serta virtual account untuk transaksi di e-commerce," kata Direktur IT, Operation and Digital Banking BTN Andi Nirwoto, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Juli 2021.Selain itu, perseroan juga menambah fitur cardless withdrawal, yakni nasabah dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM, serta QRIS, fitur yang memudahkan nasabah bertransaksi dengan memindai QR code melalui aplikasi mobile banking BTN.Data BTN mencatat, transaksi lewat e-channel seperti mobile banking makin diminati nasabah. Tahun lalu, total transaksi perbankan mencapai lebih dari 200 juta, 96 persen-nya dilakukan melalui e-channel, salah satunya mobile banking. Khusus mobile banking BTN yang tahun lalu telah dipoles ulang, BTN mencatat penambahan pengguna baru, per Mei 2021 tercatat mencapai 1,63 juta pengguna atau naik 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 1,29 juta pengguna.Seiring dengan peningkatan pengguna mobile banking, jumlah transaksi pun melonjak hingga 53 persen menjadi 54 juta transaksi pada Mei 2021. Padahal pada Mei 2020 hanya mencapai 35,8 juta transaksi. "Jumlah transaksi di mobile banking mayoritas untuk transaksi top up dompet digital seperti LInkAja, OVO dan Gopay, selain transaksi pembayaran layanan telekomunikasi," tambah Andi.Melalui pencapaian tersebut, perseroan sudah on track untuk mencapai target jumlah transaksi tahun ini yang dipatok dapat meningkat sekitar 20 persen dibandingkan jumlah transaksi 2020. Untuk mencapai target tersebut, BTN berencana mengembangkan fitur dan tampilan mobile banking BTN."Ke depan, kami saat ini mulai giat melakukan pengembangan internet banking BTN untuk mencapai target jumlah transaksi setidaknya dua juta transaksi tahun ini," kata Andi.Per Mei 2021, posisi pengguna internet banking BTN mencapai 826.534 pengguna atau naik lebih dari 97 persen dibandingkan Mei 2020 yang mencapai 419.688 pengguna."Fitur internet banking ini rencananya akan kita perkaya karena permintaan nasabah yang cenderung lebih kompleks, pengembangan tersebut misalnya e-deposito serta internet banking for business," kata Andi.Dengan penambahan fitur, baik internet banking maupun mobile banking tersebut, Andi mengharapkan Nasabah dapat menikmati layanan BTN dengan nyaman dan aman. Selain internet banking dan mobile banking, BTN juga gencar menjalin kerja sama penempatan pembayaran EDC dengan merchant nasional seperti Indomaret dan Alfamart, serta merchant terkait dengan core business BTN dalam ekosistem properti seperti Mitra 10, Ace Hardware, dan Informa.(AHL)